Down sendromlu ve otistik bireyler ile ALS, SMA gibi nadir görülen hastalıkları taşıyanların sorun ve ihtiyaçlarını araştıran komisyonlar çalışmalarını tamamladı.

Komisyonların çözüm önerilerini de kapsayan raporları, bu hafta Genel Kurul'da görüşüldü.

Komisyon raporunda nadir hastalıklara sahip kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak önemli tavsiyeler yer alıyor.

Diğer yandan tıbbi aromatik bitkilerle ilgili komisyon raporu da Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

