Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 21:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nadir görülen hastalıklar TBMM'de görüşüldü
[Fotoğraf: AA]
Down sendromu, otizm, ALS, SMA gibi nadir görülen hastalıklar Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Komisyon raporunda nadir hastalıklara sahip kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak önemli tavsiyeler yer alıyor.
Down sendromlu ve otistik bireyler ile ALS, SMA gibi nadir görülen hastalıkları taşıyanların sorun ve ihtiyaçlarını araştıran komisyonlar çalışmalarını tamamladı.
Komisyonların çözüm önerilerini de kapsayan raporları, bu hafta Genel Kurul'da görüşüldü.
Komisyon raporunda nadir hastalıklara sahip kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak önemli tavsiyeler yer alıyor.
Diğer yandan tıbbi aromatik bitkilerle ilgili komisyon raporu da Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları
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