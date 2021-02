Gagavuzya; muazzam doğası, üzüm bağları ve Anadolu'nun simgesi geleneksel kıyafetleriyle Avrupa'nın doğusunda Türklerin yaşadığı bir yer.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Gagavuzya, Moldova'nın güneyinde otonom bir yapı. İsimleri, Gaga Uz yani "Oğuzların Boyu" olarak biliniyor.

TRT'ye ziyaret

Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Gagavuzya Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, sonrasında TRT'ye konuk oldu.

Genel Müdür Yardımcısı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Durdu'nun karşıladığı Vlah, Türkiye hayranı.

"Türkiye her zaman bizim yanımızdadır"

Türkiye'nin her zaman Gagavuzya'nın yanında olduğunu ifade eden Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, "Bizim Gagavuzya 26 yıl yalnız kalmadı. Türkiye her zaman bizim yanımızdadır. Türkiye her zaman bize yardım etti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bize çok yakın. O Gagavuzya'yı sever. Gagavuzya'ya çok geldi" dedi.

"TİKA çok çalışkan"

İrina Vlah, Gagavuzya'da TİKA vasıtasıyla gerçekleşen yardım faaliyetlerinden övgüyle bahsetti.

Vlah, "TİKA, hem Gagavuzya'da, hem de Moldova'da çok projeler yapıyor. TİKA'nın yardımlarıyla, Türk insanının yardımlarıyla kreş yaptılar, hastaneler açtılar. TİKA çok çalışkan. TİKA, Gagavuzya'da çok sorunlar çözüyor. Her bir yerde çok güzel projeler yapıyor" açıklamasında bulundu.

"Yatırımcılara her türlü desteği sağlıyoruz"

Ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşen Vlah, Türk iş insanlarına şu çağrıyı yaptı:

"Biz her zaman iş adamlarının yanındayız. Yatırım yapacak olanlara her türlü desteği sağlıyoruz. Her bir sorunlarında yardımcı oluruz. Bizim insanlarımız çok çalışkan. Gagavuzya'ya kim gelirse biz çok sevineceğiz."

"Türkiye bize salgın sürecinde destek verdi"

Gagavuzya lideri, salgın sürecinde Türkiye'nin verdiği destek için ayrıca teşekkür etti.

Vlah, "Türkiye bu zor süreçte bize yardım etti. Biz yalnız kalmadık. Siz bizim yanımızda oldunuz" dedi.

Vlah daha sonra, 300 milyonluk Türk coğrafyasına hitap eden TRT Avaz kanalına da konuk oldu.