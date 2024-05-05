Heniyye'den "Netanyahu Gazze'ye saldırıları sürdürmek için gerekçeler uyduruyor" mesajı

Heniyye, Gazze'de ateşkes ve Kahire'de süren müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Hamas lideri, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıyı sürdürmek, çatışmaları genişletmek ve ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu vurguladı.

Heniyye, başında bulunduğu Hamas Hareketi'nin, Gazze'ye saldırıları sonlandırmak, İsrail'in geri çekilmesini garanti altına almak ve esir takasını sağlamak üzere anlaşmaya varma konusunda hala istekli olduğunu belirtti.

Hamas'ın Kahire'de devam müzakereler öncesinde olumlu ve esnek bir tutum sergilediğine dikkati çeken Heniyye, arabulucular ve diğer direniş gruplarıyla temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Heniyye ayrıca, ABD'nin İsrail'e yıkım ve soykırım silahları sağlamak yerine savaşı durdurması gerektiğini ifade etti.

Mısır medyası, esir takası görüşmelerine katılmak üzere yola çıkan Hamas heyetinin Kahire'ye ulaştığını bildirmişti.