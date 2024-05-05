Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2024 15:31

Heniyye'den "Netanyahu Gazze'ye saldırıları sürdürmek için gerekçeler uyduruyor" mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik savaşın sürmesi, çatışmaları genişletme ve arabulucular üzerinden yürütülen ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu ifade etti.

Heniyye'den "Netanyahu Gazze'ye saldırıları sürdürmek için gerekçeler uyduruyor" mesajı
[Fotograf: AA]

Heniyye, Gazze'de ateşkes ve Kahire'de süren müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Hamas lideri, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıyı sürdürmek, çatışmaları genişletmek ve ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu vurguladı.

Heniyye, başında bulunduğu Hamas Hareketi'nin, Gazze'ye saldırıları sonlandırmak, İsrail'in geri çekilmesini garanti altına almak ve esir takasını sağlamak üzere anlaşmaya varma konusunda hala istekli olduğunu belirtti.

Hamas'ın Kahire'de devam müzakereler öncesinde olumlu ve esnek bir tutum sergilediğine dikkati çeken Heniyye, arabulucular ve diğer direniş gruplarıyla temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Heniyye ayrıca, ABD'nin İsrail'e yıkım ve soykırım silahları sağlamak yerine savaşı durdurması gerektiğini ifade etti.

Mısır medyası, esir takası görüşmelerine katılmak üzere yola çıkan Hamas heyetinin Kahire'ye ulaştığını bildirmişti.

ETİKETLER
Hamas Gazze İsrail Netanyahu Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Netanyahu'dan esir takası için Gazze'ye saldırıların sonlandırılması talebine ret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Batı Akdeniz'den 4 ayda 874,2 milyon dolarlık ihracat
15:24
Sıcaklıklar salı gününden itibaren artacak
15:04
Geçen ay satılan her iki elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
15:01
Cevdet Yılmaz: Enflasyon 2026'da tek hane olacak
14:54
6. sınıf öğrencisi, ekmeğin küflenmesini geciktiren doğal katkı maddesi üretti
14:36
Netanyahu'dan esir takası için Gazze'ye saldırıların sonlandırılması talebine ret
Depremzedelere barınak olan yüzen otel, Ege adalarına turist taşıyor
Depremzedelere barınak olan yüzen otel, Ege adalarına turist taşıyor
FOTO FOKUS
Küçük bir dükkana sığan o koca yüreğin hikayesi TRT Haber'e taşındı
Küçük bir dükkana sığan o koca yüreğin hikayesi TRT Haber'e taşındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ