Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun, HDP'li milletvekillerine baskı yapıldığını öne sürerek, Türkiye'nin "insan haklarına saygı göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalarına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yanıt verdi.

Kalın, sosyal medya hesabından Stano'ya İngilizce, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

For once, you could perhaps be concerned about the PKK, a terrorist organization on the EU list, which brutally executed 13 people in Gara, Iraq. Or would that get you into trouble with the PKK lobby? https://t.co/D4KdbrnYWv