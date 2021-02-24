İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli yapılanmasına soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 148 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Örgüt elemanları ile irtibata geçmek için ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı tespit edilen şüphelilerin, örgüt mensubu olduklarına dair de birçok delil bulundu.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu. 47 ilde toplam 148 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 148 şüpheliden 135’i yakalandı. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/864DDr5O1M pic.twitter.com/CXmkwS8s7e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2021

Aralarında 1 albay, 3 binbaşı ve 8 yüzbaşının da olduğu 103'ü muvazzaf, 134 askeri personel ile darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen 14 askeri öğrencinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 47 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Kalan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.