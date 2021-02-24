Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Selçuk oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum’da Arifegazili İlkokulu'nda ilk doz koronavirüs aşısını oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim öncesi öğretmenler için aşı sürecinin şubatın son haftasında başlayacağını duyurmuştu.
Öğretmenlere ilk doz aşı uygulaması bugün Çorum'da Arifegazili İlkokulu'nda başladı.
Bakan Ziya Selçuk da öğretmenlerle birlikte ilk aşısını yaptırdı. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler aşılama listesinde öncelikli gruplar arasındaydı.
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