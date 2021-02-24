Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13’ü gözaltına alındı.
FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 10 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 asteğmen, 6 astsubay ve 6 uzman çavuş olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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