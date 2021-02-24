FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 10 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 asteğmen, 6 astsubay ve 6 uzman çavuş olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

