Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi'nce, 2 bin 537 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2020 aralık dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.
Buna göre, 384 hakim ve savcı birinci sınıfa ayrıldı, 79 kişi birinci sınıf hakim savcı oldu.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“HSK 2. Dairesi; 2537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı Aralık dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır.384 hakim ve savcımız birinci sınıfa ayrılmış,79 kişi birinci sınıf hakim savcı olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar. Başarılarının devamını dilerim.”
Etiketler: HSK
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