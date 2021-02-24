Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2020 aralık dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.

Buna göre, 384 hakim ve savcı birinci sınıfa ayrıldı, 79 kişi birinci sınıf hakim savcı oldu.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“HSK 2. Dairesi; 2537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı Aralık dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır.384 hakim ve savcımız birinci sınıfa ayrılmış,79 kişi birinci sınıf hakim savcı olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar. Başarılarının devamını dilerim.”

