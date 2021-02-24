Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kongre sürecimizde hem dava arkadaşlığımızı güçlendirdik hem de kardeşliğimizi pekiştirdik. Yalanın, iftiranın, hasedin kongrelerimizdeki bu muhabbet iklimini gölgelemesine izin vermedik.

"Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı"

Milletimizin umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Yaklaşık 20 yıldır büyük bir aşkla millete hizmet yolunda yürüyoruz. AK Parti'yi kurduğumuzda hizmete talip olmuştuk. Şahsi ikbalimizi değil milletin çıkarlarını, menfaatlerini yücelteceğimizin sözünü vermiştik. Aziz milletimize hizmetkar olmaktan başka hiçbir gaye gütmedik. Kimseyi dışlamadan, gönüller yapa yapa, kalpler kazana kazana davamızı bugüne getirdik. Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı, biz bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik. Yaşadığımız onca saldırıya, ihanete rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Engeleri aşa aşa, tuzakları boza boza hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Dayanışma ruhunu güçlendirdiğimiz sürece Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk bulunmuyor.

"Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı"

Millet, bizden emaneti alıncaya kadar inşallah aşkla, şevkle, azimle ülkeye ve millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün geriye doğru baktığımızda, 2021'in Türkiye'si ile 2002'nin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var. Türkiye, krizlerin, yasakların, korkuların, yoksullukların ülkesiydi. Kaos vardı gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı. Bugünün Türkiye'si, barışın, huzurun, özgüvenin, kalkınmanın, büyümenin, refahın ülkesidir. Vatandaşına tepeden bakan, ötekileştiren, inancı, mezhebi üzerinden ayrım yapan eski Türkiye manzarasına biz son verdik.

"Döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz"

İllerimiz arasındaki altyapı farkını önemli ölçüde gidererek 84 vilayetimizin hepsine aynı nitelikte hizmet götürdük. Bugün Türkiye'nın batısında ne varsa doğusunda da aynısı vardır. Güneyinde ne varsa kuzeyinde de aynısı vardır. Artık benim Diyarbakırlı kardeşim sağlık hizmeti için Ardahanlı, Ağrılı genç kardeşlerim üniversite eğitimi için başka illere gitmek zorunda kalmıyor. Bu hizmetlerin hemen hepsine kimi zaman çok daha kaliteli şekilde kendi şehrinde ulaşabiliyor. Ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını tüketen sorunlar ortadan kalktıkça inşallah hedeflerimize doğru daha hızlı yol alacağız. Terörle mücadele alanında attığımız adımların olumlu neticelerini görmeye başladık. Nereye saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissettikleri yerlerde o teröristleri buluyor inlerini başlarına yıkıyoruz. Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor. Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz.

"Bölücü örgütün ve siyasi uzantılarının yıllardır istismar ettiği konular reformlar sayesinde çözüme kavuşturuldu"

Örgüt zemin kaybettikçe de doğu ve güneydoğu illerimiz başta olmak üzere ülkemizin tamamında huzur ve güven ortamı oluşuyor. Teröristlerin cirit attığı dağlarda artık yerli ve yabancı turistler geziyor. Yavaş ilerleyen yatırımlarımız yeniden ivme kazandı. Bölücü örgütün ve siyasi uzantılarının yıllardır istismar ettiği konular reformlar sayesinde çözüme kavuşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor. Sahadaki mevcudiyetimizi güçlü tutarsak bölücü örgüt ve uzantıları milletimizin üzerinde baskı kuramayacaktır.https://t.co/Q2CzAZ7anH pic.twitter.com/Ne1RxK6AiX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2021

Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız Biz doğruları milletimize daha fazla ulaştırırsak bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir. Biz sahadaki mecudiyetimizi güçlü tutarsak bölücü örgüt ve siyasi uzantıları milletimiz üzerinde baskı kuramayacaktır. Bu noktada sizlerin gayretlerine güveniyorum.