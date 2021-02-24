Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ilk kez hakim karşına çıktı.

Hem o hem de 31 Mart yerel seçimleri sırasında bir dernekte tanıştığı ve kendisine cinsel tacizde bulunulduğunu iddia eden davacı D.K duruşma salonundaydı.

Tuma Çelik iddiaları reddetti

En az 12 yıl hapisle cezalandırılması istenen sanık Tuma Çelik savunma yaptı.

Meclis Karma Komisyonu'ndaki ifadelerini değiştirmedi, iddiaları reddetti, "Suçsuzum" dedi.

Duruşmayı Kadın ve Demokrasi Derneği üyeleri de takip etti.

[Fotoğraf: AA]

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yanık, "Yargılamanın sonucunda kamu vicdanına yaraşır karar çıkması için davanın takipçisi olacağız" dedi.

Dava 12 Mart'a ertelendi

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, savcısının talebi üzerine basına kapalıydı.

Dava 12 Mart'a ertelendi. Çelik ile ilgili verilen adli kontrol tedbirinin devam etmesi kararlaştırıldı.

Olayın duyulmasının ardından Tuma Çelik HDP'ten istifa etmiş, 7 Ekim'de de TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılmıştı.