Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristler sınırda yakalandı
Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yakalanan 2 kişinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
Hatay Reyhanlı’da hudut kartalları tarafından yakalanan 9 kişiden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu öğrenildi.
Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Hatay Reyhanlı’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/viM0hpkJWW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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