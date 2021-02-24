Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş'ın da aralarında olduğu 9 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi.

6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmakla suçlanan vekillerin fezlekeleri Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na ulaştı.

Karma Komisyonda görüşülecek

Fezlekeler önce Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda görüşülecek.



Komisyonun raporu doğrultusunda Genel Kurul'da, milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması talebi oylanacak.



Dokunulmazlıkları kaldırılırsa vekiller hakkında yargı süreci başlayacak.

"Genel Kurulda eller kalkar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işler. Genel Kurulda eller kalkar" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o fezlekeler ile ilgili konuştu.

"Süreç ne ise aynen işler. Genel Kurulda eller kalkar" dedi. EFEKT