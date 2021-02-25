Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 08:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Elvan: Ekonomik Reform çalışmalarımızda sona geldik
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik." dedi.
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini söyledi.
Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 25, 2021
Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.
2021 yılı reformlar yılı olacak
Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler Lütfi Elvan
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