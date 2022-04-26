Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Hakimlerin emir ve tavsiye alamayacağını, talimatla yargı kararı veremeyeceğini hatırlatan Bakan Bozdağ, "Dün açıklanan mahkeme kararının ardından saygısızca tepkilere şahit oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı, mahkemeyi ve hakimlerimizi tehdit eden, hakaret eden, dil uzatan ifadelere tanık olduk" dedi.

Gezi Parkı davasıyla ilgili mahkeme kararını eleştirenlere tepki gösteren Bakan Bozdağ, "Sayın cumhurbaşkanımıza yargıya ve hakimlere dil uzatanları tehdit eden herkesi kınıyorum. Türkiye'de kararlar beklendiği gibi çıkmayınca hakimler emir ve talimatla hareket ediyor diye hakimleri suçlamak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Herkesi hukuk devletinin asgari gereklerine saygılı olmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/5mfU4AYBjw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2022

Türkiye'nin egemen ve bağımsız devlet olduğunu söyleyen Bozdağ, "Kimsenin Türkiye'nin içişlerine karışma hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsızdır. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar. ABD kendi hukuk sistemine baksın, Almanya kendi hukuk sistemine baksın" açıklamasını yaptı.