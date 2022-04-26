Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yükseköğretim kurumlarında maske zorunluluğu kaldırıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum"
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