Trafik kazası geçiren ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen bir kişi, bakıcı giderlerinin trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanmasını istedi. Ancak ilk mahkeme talebi reddetti.

Hukuk mücadelesine devam eden sürücü, kararı temyiz etti. Devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi.

Bedeni zarar nedeniyle oluşan sürekli bakıcı giderini maddi tazminat kapsamında değerlendiren Yargıtay, bakıcı masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılanmasına hükmetti.

Kararı değerlendiren Avukat Emre Çermeoğlu, bakıcı giderleri zararının aslında yeni bir tazminat kalemi olmadığını söyledi.

Çermeoğlu, "Buradaki sorun bakıcı giderleri zararının hangi teminat kapsamında olup olmadığıyla ilgiliydi. Artık sakatlık teminatı kapsamında değil. Vatandaşlarımızı şu hususta bilgilendirme yapmak gerekiyor. Bakıcı giderleri zararı yalnızca hastanede yapılan bakım masraflarından ibaret değildir. Uzun dönem hatta ömür boyu yapılacak bakım masrafları da bu teminatın kapsamı içerisindedir." dedi.