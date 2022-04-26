Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu, Fırat Canlı'nın ise sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" dendi.

Roketli saldırı sonucu yaralanan 3 askerin tedavileri devam ediyor.