Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Sözleşmeli Er Yunus Kalkan ve Fırat Canlı'nın şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu, Fırat Canlı'nın ise sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.
Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" dendi.
Roketli saldırı sonucu yaralanan 3 askerin tedavileri devam ediyor.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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