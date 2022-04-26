Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan mesajda Milli Savunma Bakanı Akar, Türk havacılığına gönül verenlerin öncülüğü, girişimleri ile 2014'ten itibaren 26 Nisan'ın "Dünya Pilotlar Günü" olarak kabul edilmesinin ve uluslararası düzeyde kutlanmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Milletimizin gururu pilotlarımızın günü kutlu olsun"

85 milyon vatandaşın huzuru, güvenliği için kara ve deniz unsurlarıyla büyük bir uyum içerisinde, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini özveriyle icra eden kahraman pilotların, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm milletin gurur kaynağı olduğunu aktaran Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Eğitimleri, cesaretleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan pilotlarımız, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yurt içinde ve yurt dışında üstlendikleri görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş tüm pilotlarımızı rahmet ve minnetle, gazi pilotlarımızı şükranla yad ediyor, ülkemizin ve milletimizin gururu olan tüm pilotlarımızın gününü en içten duygularla kutluyor, kendilerine emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyorum."