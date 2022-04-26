THY'nin Twitter hesabından, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü sebebiyle hazırlanan kliple birlikte paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

"Gökyüzüne taşınan her hayalde onların emeği var. Büyük kavuşmaların mimarı pilotlarımıza teşekkür ederiz. 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun. İlk 1933'te yükselen bu marka, sayenizde gururla göklerde. Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun."

42 saniyelik klipte eski pilot, eski uçak fotoğrafları ile İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ve bugünün modern THY uçaklarından birinin önünde yeni kıyafetleriyle pilot ve hostes fotoğrafları kullanıldı.