Tüm siyasi partilerin mutabakatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı.

Meclis'in 28 Şubat'taki ilk gündem maddesi deprem olacak.

Deprem Araştırma Komisyonu'nun kurulması planlanıyor

5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor.

Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Yarın ise grup toplantıları yapılacak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli partilerinin grup toplantılarında kürsüde olacak.