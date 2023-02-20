Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde vatandaşımızın yardımına koşan Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde “Teslim ol!” çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Deprem bölgesinde vatandaşımızın yardımına koşan Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde “Teslim ol!” çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor.#MSB pic.twitter.com/GR4hqVvO6O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2023