Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor
Depremzedelerin yardımına koşan Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde vatandaşımızın yardımına koşan Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde “Teslim ol!” çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Deprem bölgesinde vatandaşımızın yardımına koşan Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde “Teslim ol!” çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor.#MSB pic.twitter.com/GR4hqVvO6O
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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