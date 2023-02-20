Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı
AFAD Başkanı Yunus Sezer, artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşlarımızın riskli binalardan girip eşya taşımasının yasak olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama yaptı.
Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Sezer şöyle konuştu:
"Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Önemli bir duyuruyu yapmak istiyorum. Burada özellikle ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalardan girip eşya taşıması yasak olduğunu belirtmek isterim."
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