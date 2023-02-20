AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Sezer şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Önemli bir duyuruyu yapmak istiyorum. Burada özellikle ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalardan girip eşya taşıması yasak olduğunu belirtmek isterim."