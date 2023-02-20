Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken'i kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul etti.
Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.
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