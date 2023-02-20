Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kenti ziyaretinde, depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi Adıyaman'da da çok hummalı bir faaliyet olduğunu anlattı.

Yeniden inşa ve normal hayata dönüş için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, "11 ilde olduğu gibi, arkamızdaki bölgede bin 800 konteynerlik bir alanın altyapı çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah yarın itibarıyla bu bölgede konteynerlerimizi yerleştirip depremzede vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız. Aynı şekilde Adıyaman'ın 14 bölgesinde yoğun bir çalışma var. Bu hafta itibarıyla da konteynerlerimize vatandaşlarımızı almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da çadırla ilgili herhangi bir sorun olmadığını, köylerdeki ihtiyaçların da karşılandığını aktaran Karaismailoğlu, hayvan çadırlarının köylere sevk edildiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an 100'ün üzerindeki enkazı kaldırmış durumdayız ve yüzlerce iş makinasıyla enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Yine hafriyat döküm sahalarında da olağanüstü bir hareketlilik var. İnşallah burada yaşamı sağlamak için bütün kurumlarımız büyük bir özverili çalışma gerçekleştiriyorlar. Adıyaman Valiliği ve belediyesini yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Çünkü onların da hakikaten bu depremde kolları, kanadı kırıldı. Bizler de hem diğer belediyelerimiz diğer kurumlarımızla onlara destek vererek ayağa kaldırıyoruz. Çadırda hayat zor özellikle gece. Bir de kışın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Bugünlerde havalar biraz yumuşamış olsa da yine çadırda sobayla elektrikli ısıtıcıyla günler geçiyor. İnşallah onları konteynerlere aktardığımızda bir nebze olsun daha da bir düzenli hayata kısmen de olsa girmiş olacaklar. Bir taraftan da yeni kalıcı konutların planlaması yapılıyor, önümüzdeki günlerde temelleri atılıp başlayacak. Önümüzde bir yıllık bir süreç var. Bir yılın sonucunda inşallah buraları yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli bir hayat olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Bakanlığın, vatandaşların ulaşım ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını söyleyen Karaismailoğlu, deprem bölgesinde zarar gören birkaç yolun da kısa sürede onarıldığını anlattı.

Adil Karaismailoğlu, dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hava yollarında hala hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani bizim trenlerimiz, garlarımız, vagonlarımız, vatandaşlarımıza ev sahipliği yaparak onların barınma ihtiyaçlarını giderdiler. Özellikle Hatay bölgesinde denizden, oldukça fazla limanlarımız, bütün ikmallerimizi oradan gerçekleştirdik. Şimdi de gemilerimizde yine depremzedelerimizi misafir ediyoruz. Gemilerimizi İskenderun limanlarına yanaştırıyoruz. Ayrıca PTT bütün dağıtım kanallarıyla bölgeye oldukça yüklendi ve vatandaşlarımızın ilk gündeki bütün acil ihtiyaçlarını o yaptıkları dağıtım araçlarıyla birlikte giderdiler. Hala daha da devam ediyorlar."