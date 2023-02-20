Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i PKK mensubu 5 kişi yakalandı
Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. 5 kişiden birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2023
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/ZSz7Z0ni8x
- 11:13
- 11:24
- 10:54
- 11:03
- 10:43