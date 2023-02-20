Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."