2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.

Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, bugün dersbaşı yaptı.

Depremzede öğrenciler nakil oldukları okullarda eğitim öğretime başladı

Ankara Çankaya Ahmet Andiçen İlkokulu'nda da bayrak töreni yapıldı. Öğrenciler depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Okulun 2'nci sınıf öğrencisi Mina Baba, sömestir tatilinin uzaması nedeniyle hiç mutlu olmadığını dile getirerek, arkadaşlarını ve okulu çok özlediğini söyledi.

Deprem nedeniyle Malatya'dan Ankara'ya taşınan 3'üncü sınıf öğrencisi Beren Türker ise "Arkadaşlarımı özledim ama maalesef Malatya'dan bu okula gelmek zorunda kaldım. Evimiz hasar görmedi ama annem, babam ve kardeşimle Ankara'ya geldik. Buradaki arkadaşlarımla tanıştım, onları çok sevdim" dedi.

Depremden etkilenen illerde ise yardım ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanması amacıyla eğitim-öğretimin 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor.