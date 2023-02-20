Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinin nabzını TRT tuttu.

Türk ve dünya kamuoyu bölgedeki durumu sıcağı sıcağına TRT ekranlarından öğrendi. Ancak TRT ekiplerinin bölgede sağladığı hizmet yayıncılıkla sınırlı kalmıyor.

TRT, Kahramanmaraş'ta günlük 7 bin 500 çorba dağıtıyor

TRT Çukurova Müdürü Fatih Doğru, TRT'nin depremzedelerin yanında olduğunu şu ifadelerle aktardı:

"Depremin ilk anından itibaren bütün muhabirlerimizle, yayıncılarımızla, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadaydık ve bundan sonra da zaten sahalarda olacağız. Yayıncılığın dışında TRT Çukurova Müdürlüğü olarak Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlarımıza bizler de katkıda bulunabilmek adına çorba dağıtımı, sıcak yemek dağıtımı ve çay ikramlarında bulunuyoruz."

TRT Çukurova Müdürlüğüne bağlı ekipler Kahramanmaraş'ta üç ayrı toplanma alanında günde 7 bin 500 kişiye çorba ikram ediyor.

TRT ilk andan itibaren depremzedelerin yanında

Bölgedeki depremzedeler, seslerini ilk andan itibaren tüm dünyaya duyuran TRT'ye minnettar.

TRT personeli depremzedelerin alt yapı ihtiyaçları için de devrede. Çadır kurulumundan elektrik tesisatına kadar birçok yardım için seferber.

TRT ekiplerinin bölgedeki depremzedelere desteği sürecek.