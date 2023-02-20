Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

'Aynı gün için iki şiddetli deprem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş'

Kara yoluyla ilk Adana'ya ardından Osmaniye'ye gittik. Biz hemen afet acil durum halinde arkadaşlarımız sahaya iniyorlar. Zaman zaman Ankara'ya gelip diğer deprem bölgelerine ziyaret etmeye devam ettik.

Aynı gün içinde 7,7 ve 7,6 birbirinden bağımsız bir deprem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Artçılar da devam ediyor. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. 99 depreminden sonra bir deprem literatürümüz var. Türkiye bir deprem ülkesi. Fay hatları olan bir ülke. Bütün faaliyetlerimizi buna göre düzenlememiz gerekiyor.

'Kurallara uygun binalar yaparsak deprem ne kadar şiddetli olursa olsun zarar görülmüyor'

Yıkılan binaların yüzde 98'i 99'dan önce yapılmış binalar. TOKİ'nin yaptığı binalarda hasar olmadığuını görüyoruz. Bu bize eğer kurallara uygun, teknik gereklilikleri binalara yaparsak deprem ne kadar şiddetli olursa olsun milletimiz zarar görmeyecek. Gerekli incelemeler, soruşturmalar da başladı. Kolonların kesildiği iddiaları var. Hatta dava konusu olduğuna ilişkin de bilgiler geliyor. Bu bir cinayettir. Bir binanın kolonlarını kestiğinizde binanın ayakta kalmasını bekleyemezsiniz. En geç 1 yıl içinde konutların inşa edilmesi, vatandaşlarımıza güvenli konutlarının inşasını ve teslimini sağlamış olacağız. Bu tür durumlarda sorumluluğu ve dikkati sadece kamuya bırakmadan vatandaşlarımızın da gerekli takibi yapmalarını hatırlatmak isterim.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Depremde yıkılan büyük katlı bazı binaların kolonlarının kesildiği iddiaları var. Bu çok ağır bir sorumluluk. Bu bir cinayettir.https://t.co/AcQnput5nH pic.twitter.com/CISHT5aRNh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023

"Çocuklarımızı hiçbir üçüncü şahsa teslim etmedik"

Depremin ardından bir taraftan yaralar sarılırken bir taraftan da çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Çocukların kaçırıldığı ya da çalındığı yönünde de iddialar var? Son günlerde gündemde olan çocukların derneklere verildiği yönünde iddialar var. Siz bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz? Depremzede çocuklarla ilgili süreç nasıl işliyor?

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken enkazdan çıkan çocuklarımız yanında ebeveyni yoksa bu çocuklarımızı sağlık kuruluşlarımıza ve ardından bizim kurumlarımıza doğrudan aldık. Hiçbir üçüncü şahsa teslim etmedik. Refakatsiz çocuklarımızı alıyoruz. Çocukların kayıtlarını tutuyoruz.Önce kimlik tespiti, ailenin bulunması, eşleştirilmesi ve aileye teslim edilmesi sırasını takip ediyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, enkaz altından çıkan çocuklarımız, yaralı ya da değil, refakatçisizse bu çocuklarımızı tedavi gerekiyorsa hastanelere değilse bizim kuruluşlarımıza doğrudan doğruya aldık. pic.twitter.com/R5DjQV6Q4r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023

'1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225'ini ailesine teslim ettik'

Kimliği tespit edilmeyen 200'ün üzerinde çocuğumuz var. 1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225'ini ailesine teslim etmişiz, 479'unun halen hastanede tedavisi devam ediyor, 84'ü bakanlık kuruluşumuzda. Çocuklarımızı çok yakından takip ediyoruz. Sadece hastanede değil, enkaz altından vefat etmiş çocuklarımızın da kimliğini tespit ederek ailelere bilgi veriyoruz. Kayıp çocuk diye bir dezenformasyon dolaşıyor. Çocuklarımızın önce sıhhati ardından ailelerine ulaştırmaları noktasında son derece titiz çalışıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 1788 refakatçisiz çocuğun 1225’i ailesine teslim edildi. Bu çocuklardan 479’unun tedavisi sürüyor. 84’ü bakanlık kuruluşumuzda.https://t.co/AcQnput5nH pic.twitter.com/hYd5CFGcQk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023

"Refakatsiz bir çocuğu derneğe, vakfa teslim etmemiz söz konusu değil"

Hepimiz hassas davranıyoruz. Çocuklarla ilgili çözüm önerilerini çok önemli buluyorum. Öyle teklifler var ki gözlerimiz yaşlı yakip ediyoruz. Bizim devlet olarak herhangi bir şekilde refakatsiz bir çocuğu derneğe, vakfa teslim etmemiz söz konusu değil. Bahsi geçen haberle ilgili inceleme yaptık. Çocuklar zaten deprem bölgesinden İstanbul'a geliyorlar ebeveynlerinin yanında. İddia edildi diye haber olmaz. İnsanların çok hassas oldukları yerlerde sinir uçlarına dokunmak, kışkırtmak olmaz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Bizim devlet olarak herhangi bir şekilde refakatçisiz enkazdan çıkmış bir çocuğu bir derneğe, bir vakfa, bir sivil toplum kuruluşuna teslim etmemiz söz konusu değil.https://t.co/AcQnput5nH pic.twitter.com/tDw4mXndJa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023

"Tedbiren tahliye ettiğimiz yerlerdeki yaşlılarımızı gerekli kuruluşlarımıza yerleştirdik"

Bizim bakanlık olarak kuruluşlarımızda herhangi bir ağır hasar, yıkılma, can kaybı yok. Tedbiren tahliye ettiğimiz yerlerimiz var. Kullanılmasını uygun görmediğimiz yerler var. Çocuk evlerimizi kurarken önce yapı güvenlğinin olup olmadığına bakıyoruz. 4 ilde 533 yaşlımızı başka illerdeki yatılı kuruluşlarımıza taşıdık. Taşıdığımız kuruluşlarımızın sağlam raporunu alır almaz yaşlılarımızı geri yerlerine taşıyacağız. Sahada tespit ettiğimiz ve profosyonel bakımı tespit ettiğimiz 171 yaşlımızı da yatılı kuruluşlarımıza teslim ettik, 80 engelli yaşlımızı da gerekli kuruluşlarımıza yerleştirdik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’te kuruluşlarımızda hizmet alan 533 yaşlımızı farklı illerdeki yatılı kuruluşlarımıza taşıdık. Taşıdığımız kuruluşlarımızın sağlam raporunu alır almaz yaşlılarımızı geri yerlerine taşıyacağız. pic.twitter.com/M6bEhnL6X2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023

"Refakatsiz çocukların ailelerine kavuşturulmaları süreci de devam ediyor"

Koruyucu ailelikle ilgili kriterlerimiz çok kolay değil bu konuda çok hassasız. Koruyucu aile olan ailelerimiz de bizim bu hassasiyetimizi hiç yerde bırakmadılar. Yaklaşık 9 bin çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında. Bizim koruyucu ailelik müessemiz, sürecimiz devam ediyor. Depremin başında şöyle bir telaş oluştu. Bakım ve gözetiminde eksiklik oluşmaması için biz hazırız, burdayız diye vatandaşlarımızdan yoğun bir destek talebi geldi. Sahipsiz çocuk kaldı mı diye bir korkuya gerek yok. 3-6 ay içinde değerlendirme yapılıyor, en az 5 görüşme yapılıyor. Koruyucu aile için ailenin ekonomik durumu, psikososyal durumu yapılıyor. Kişi ya da eşlerin 2-65 yaş arasında, en az ilkokul mezunu, koruyucu aile olmaya engel bir sağlık probleminin olmaması, adli sicil kaydının olmaması, fizikse yeterliliğe sahip olmaması gerekiyor. Arkadaşlarımız titizlikle takip ediyorlar. Refakatsiz çocukların ailelerine kavuşturulmaları süreci de devam ediyor. Bu bittikten sonra koruyucu aile ve evlat edindirme süreçlerimiz başlayacak. Biz bu süreci öncelikle kimlik, aileleriyle kavuşturulma, koruyucu aile aşamalarıyla takip ediyoruz.

"Koruyucu ailelik başvurusu 310 bin 702'ye ulaştı"

Koruyucu ailelik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Koruyucu ailelik için 19 Şubat itibarıyla 310 bin 702 başvuru yapıldı. Evlat edinme de 19 Şubat itibarıyla 57 bin 643'e ulaşmış durumda. Milletimiz üstüne bir vazife düştüğü anda yüklenmeye hazır olduğunu gösteriyor.

'Deprem bölgelerinde ayrı, 71 ilimizde ayrı çocuklarımızın psikososyal ihtiyaçlarını takip edeceğiz'

Depremden dolayı düzeltecek çalışmalarımızı planlamaya başladık. Psikososyal destek; travmatik sonuçları, iyileştirmeye yönelik gerekli her türlü çalışmayı ifade eder. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Arkadaşlarımız çocuklarımızı takip ediyorlar. Depremzdede çocuklarımızla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı ile hem eğitim hayatlarına hem günlük hayatlarına bir an önce uyum sağlayabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Deprem bölgelerinde ayrı, 71 ilimizde ayrı çocuklarımızın psikososyal ihtiyaçlarını takip edeceğiz.

"Engellilerimiz, yaşlılarımızı da kimsesiz, yalnız bırakmayacağız"

Engellilerimiz, yaşlılarımızı da kimsesiz, yalnız bırakmayacağız. Biz gerekli desteği sağlayacağız. Yeniden bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Adres kaydına bakılmaksızın yardım yapılması için talimat verdik. Arkadaşlarımız sosyal ekonomik destek sağlanması için çalışıyorlar. İlk olarak depremzede vatandaşlarımızdan başlayarak psikososyal çalışmalarımızı başlatacağız.

Depremin ilk günlerinde sosyal medyada görülen depremzedeleri telefonla işletenler için ne yapılacak?

İnsan tabiatı itibarıyla bu tür davranışlara konu olabiliyor. Yargı mercilerimiz gerekli soruşturmaları incelemeleri başlattılar. Gerçekten bir rehabilitasyon gerektirecek kadar bir hastalıktan bahsediyoruz. Çcouklarımızı küçüklükten itibaren saygıyla yetiştirmemiz ve herkese karşı yapmamız gerekiyor. Bu vakaları da görerek önlemleri almak hepimizin ortak görevi.