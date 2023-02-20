Depremde hayatlarını kaybedenlerin, cenaze defin işlemleri devam ediyor.

Kriminal Daire Başkanlığı ekipleri, depremin ilk gününden beri bölgede aralıksız çalışıyor.

Cenazelerin kimlik tespiti için titiz çalışmalar yapılıyor.

Parmak izi ve DNA örneği alınıyor

Sürecin başından beri deprem bölgesinde olduklarını söyleyen Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan, "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerimizce de tüm defin işlemleri islami kurallara uygun olarak gerçekleştiriliyor. Cenazelerimiz ilk cenazeden itibaren mutlak surette fotoğraflarının çekim işlemi, parmak izlerinin alımı, DNA profillemesi için örneklerin alımı, cenaze sahibi varsa yakınında, savcılarımızın gözetiminde teşhis işlemleriyle çalışmaya başladık." dedi.

Depremde yitirilen canlar enkaz altından çıkarıldıktan sonra kapıçam mezarlığında bulunan bu merkeze getiriliyor. Parmak izi alınan, DNA örneği alınan cenazeler; fotoğraflanması yapıldıktan sonra islami usullere göre defnediliyor.

İslami usullerle defnediliyor

2 çocuğuyla birlikte eşini de kaybeden depremzede Osman Ölübey, "Burada enkazda eşimi ve çocuklarımı devletimin ve enkazda kurtararak, teşhis ederek, buradan mezarlığa getirilerek, normal vaziyette islam alemine uygun vaziyette defnolundu." ifadelerini kullandı.

Tespiti yapılamayan cenazelerin kimlikleri ise adli tıp kurumu başkanlığı veri bankası aracılığıyla bulunuyor.