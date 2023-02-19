Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis çalışmalarına verilen aranın uzatıldığını duyurdu.
Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."
Etiketler: TBMM Deprem Kahramanmaraş
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