Jandarma kadın astsubaylar depremzedelerle yakından ilgileniyor
Kahramanmaraş'ın merkezine uzak olan mahalleler her gün jandarma ekipleri tarafından ziyaret ediliyor. O ziyaretleri, kadın astsubaylar yapıyor. Depremzedelerin yaraları devletin şefkat eliyle hızla sarılıyor. O ziyaretlerden birine TRT Haber ekipleri eşlik etti. İşte o özel anlar...
Hüzün, sevinç, gözyaşı...
En değerlisi de acıların birlikte paylaşılması...
Kahramanmaraş'a 38 kilometre uzaklıktaki Kazanlıpınar Mahallesi'nde 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca hayvan telef oldu, 90 haneli köyde 80 ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma kadın astsubaylar kadın ve çocuklarla yakından ilgileniyor
Kent merkezine uzak yaşayan depremzedelerle jandarma kadın astsubaylar yakından ilgileniyor.
Jandarma Astsubay Eda Çekmez, "Antalya İl Jandarma Komutanlığından Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım etmek maksadıyla geldik. Köy köy gezerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Yardımcı oluyoruz. Dertlerini dinliyoruz ve yaralarımızı birlikte sarıyoruz" dedi.
Köyde 80 hane kullanılamaz hale geldi
Yemek için ateş yakılıyor, kazanlarda pişiriliyor. Mahalle sakinleri hayırseverlerin desteğiyle gönderilen malzemeleri çadırda hazırlıyor.
Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere yardım aralıksız sürüyor.
80 hanenin kullanılamaz hale geldiği Kazanlıpınar köyünde uygun alanlara geçici çadırlar kuruldu. Daha sonra bu alanlara konteynerlar yerleştirilecek.
Depremzedeler "umudumuzu yitirmeyeceğiz" mesajı veriyor.
Haber: Aynur Bayram
Kamera: Faruk Ayaz
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