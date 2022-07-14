Birçok Avrupa ülkesi Türkiye'den kaçan FETÖ üyelerinin sığınağı oldu. Örgüt üyelerinin çoğu Almanya'yı tercih etti.

Kumpas davalarının savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara ile eski subay İlhami Polat gibi isimlerin Almanya'da olduğu biliniyor.

Darbe girişiminden sonra gri ve diplomatik pasaport taşıyan 1200'e yakın FETÖ üyesi de Almanya'ya iltica talebinde bulundu.

130 FETÖ mensubunun iadesi istendi

Almanya'da yaşadığı düşünülen bir başka örgüt üyesi, hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz.

Yine aralarında eski gazetecilerin de olduğu üst düzey 120 FETÖ üyesi Almanya'nın batısındaki bölgelerde Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyor.

Ankara bugüne kadar, Berlin'den 130 FETÖ mensubunun resmen iadesini istedi. Ancak Almanya'dan olumlu bir karar çıkmadı.

Akın İpek ve Tarık Toros gibi isimler yıllardır İngiltere'de

FETÖ mensuplarının Avrupa'da sığındıkları ülkelerden biri de İngiltere. Örgütün finansörlerinden Akın İpek başta olmak üzere birçok terör örgütü mensubu İngiltere'de.

Ankara, Londra'dan İpek'in iadesini istedi ancak başvuru geri çevrildi.

Aralarında Tarık Toros gibi isimlerin de olduğu birçok örgüt üyesi ülkede kalmaya devam ediyor.

Firari isimler yıllardır Stockholm'de yaşıyor

İskandinav ülkeleri de FETÖ militanlarının sığınağı durumunda. Terör örgütü PKK'nın yanı sıra FETÖ üyelerinin de içinde olduğu 73 teröristin İsveç'te olduğu belirlendi.

FETÖ'nün sözde medya sorumlusu, Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Gazetenin eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam ediyor.

FETÖ firarileri Erkam Tufan Aytav ve Levent Kenez de İsveç'e kaçanlardan.

Türkiye karşıtı propagandalara göz yumuluyor

Bosna Hersek, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, FETÖ'nün Balkanlar'da yapılandığı ülkelerin başında geliyor. Pek çok firari FETÖ üyesinin bu ülkelerde saklandığı belirtiliyor.

Avrupa ülkeleri, kaçak FETÖ'cüleri etkinliklere davet edip Türkiye aleyhine propaganda yapmalarına zemin hazırlıyor.