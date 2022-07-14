Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi olayının kısa süre içerisinde sosyal medya platformları üzerinde gündem olduğunu tespit etti.

Söz konusu olay ile ilgili olarak son 1 ay içerisinde kendini doktor olarak tanıtan 2 bin 199 yeni hesap açıldığı, açılan 671 isimli hesaptan 111 bin 239 paylaşım yapıldığı, 1528 adet bot hesap tarafından ise 207 bin 567 paylaşım olmak üzere toplam 318 bin 806 paylaşım yapıldığı görüldü.

Sağlık çalışanlarının ve hastanelerin yeterince korunmadığı, sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin yasaların yetersiz olduğuna dair söylemlerin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı ve kamuoyu üzerinde panik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar aracılığıyla yayıldığı belirlendi.

22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Yapılan tüm paylaşımlar incelendi, “halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten” hesaplar hakkında çalışma yapıldı.

Suç unsuru içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi/kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal medya platformu Twitter’da #DoktorumaDokunma #HekimlereOrganizeSaldırı #SağlıktaTerör #DrEkremKarakayaÖLDÜRÜLDÜ #konyaşehirhastanesi #SağlıktaŞiddeteHayır etiketleri ile alakalı olarak yapılan Bot Tespiti çalışmasında; ilgili etiketlere ilişkin toplam 34 bin 748 hesap arasından 17 bin 745 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap olduğu tespit edildi.

"Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yaşanan bir kavga olayının ardından halkı endişelendirecek şekilde paylaşım yapan bir hesabın da sahte olduğunu açıklamıştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

"Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap SAHTE. Emniyetimiz kendisini Takibe Aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu “az” buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle."