Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 13:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete için taziye mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete için taziye mesajı yayımladı.
Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Mete için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kullandı:
"İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya’da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2022
Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya’da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Etiketler: Batı Trakya Türkleri Recep Tayyip Erdoğan
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