Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Mete'nin yaptığı hizmetlerin her zaman hayırla anılacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Ömrünü Batı Trakya Türk azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Ömrünü Batı Trakya Türk Azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.



Yaptığı hizmetler her zaman hayırla anılacak.



Mekanı cennet, makamı âlî olsun. pic.twitter.com/fQ92GpNO0M — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 14, 2022

Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirmişti.