Çavuşoğlu'ndan, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete için taziye mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Mete'nin yaptığı hizmetlerin her zaman hayırla anılacağını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Ömrünü Batı Trakya Türk azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.
Ömrünü Batı Trakya Türk Azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 14, 2022
Yaptığı hizmetler her zaman hayırla anılacak.
Mekanı cennet, makamı âlî olsun. pic.twitter.com/fQ92GpNO0M
Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirmişti.