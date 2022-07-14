Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Resmi Gazete’de yayımlanan 7415 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan koordineli çalışmalar sonucunda kanunun TBMM'de kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandığını anımsatan Bakan Akar, şu sözleri kullandı:

"Kanun ile Astsubay arkadaşlarımızın yıllardır süren talebi karşılanmış, yüksekokul mezunu Astsubaylarımızın mesleğe dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden başlamaları,

Harekât veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan Uzman Erbaşlarımıza bu statüye geçiş için ilave sınav,

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların da bu hizmetten faydalanmaları,

Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödeyemedikleri veya 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkân sağlanmıştır.

Yeni düzenleme kahramanca ve fedakârca görev yapan silah arkadaşlarımıza ve mükellef gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor, emeği geçen değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz.”