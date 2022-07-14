Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Datça'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamasında, "Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" ifadelerine yer verdi.