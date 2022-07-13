Ormanın kahramanları cansiparane çalışıyor
AFAD, Datça'daki yangına ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre, bölgede 24 helikopter, 10 uçak, 170 arazöz ve 18 tanker bulunuyor. Saatte 60 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Datça ilçesinde 12.30 sularında başlayan orman yangınına ilişkin bilgileri paylaştı.
Bu bilgilere göre; yangına müdahale çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 uçak, 2 idari helikopter, 18 su atar helikopter, 1 İHA, 151 arazöz, 26 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 850 personel ve 100 gönüllü ile yürütülüyor.
AFAD ve Muğla Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Jandarma Genel Komutanlığı 3 helikopter; İl Emniyet Müdürlüğü 1 helikopter ve 3 TOMA; Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 otobüs ve 3 iş makinası; Marmaris Belediyesi 2 tanker; Milli Savunma Bakanlığı 30 personel, 1 arazöz, 1 dozer, 1 tır, 1 müdahale aracı, 1 su tankeri, 2 yangın söndürme aracı; Sağlık Bakanlığı 9 UMKE ekibi, 16 ambulans ve 76 personel ile destek veriyor.
Ayrıca; Aydın’dan 5 su tankeri, 2 dozer; Denizli’den 3 su tankeri, 2 arazöz; Manisa’dan 4 su tankeri, 1 arazöz, 3 dozer; Burdur’dan 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ekskavatör; Afyonkarahisar’dan 1 arazöz, 1 dozer; Kütahya’dan 14 arazöz; Uşak’tan 1 itfaiye aracı ile DSİ'den 10 dozer ve 5 ekskavatör olay bölgesine sevk edildi.
"Koordinasyon Tırı" bölgede
Koordinasyona destek vermek üzere bölgeye AFAD'dan; Daire Başkanı, Denizli ve Burdur il müdürleri ile personel gönderildi. İzmir İl AFAD Müdürlüğü’nden 1 adet Koordinasyon Tırı da bölgede görevlendirildi.
Olay bölgesinde 5 ev, 15 kişi ve 5 hayvan tedbir amaçlı tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye sevk edildi.
Rüzgar hızının 50-60 km/s olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bölgede an itibariyle sıcaklık 31 derece, rüzgar kuzeybatı yönünden 30-50 km/s hızla esiyor, nem ise yüzde 28.
İlerleyen saatlerde rüzgar hızının 50-60 km/s olması bekleniyor. Sabah saatlerinde rüzgarın hızını kaybedeceği tahmin ediliyor.
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