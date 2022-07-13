Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan
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