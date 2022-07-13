Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça'da orman yangını: Gece görüşü olan helikopterler kullanılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gece görüşü olan helikopterleri Datça'da kullanacağız ve test edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Muğla Datça'daki öğle saatlerinde Kocadağ sırtlarında başlayan yangına müdahale sürüyor.
İlk müdahalenin 14 dakikada yapıldığı yangına 10 uçak, 2 idari helikopter, 18 su atar helikopter, 151 arazöz, 26 iş makinesi ve 811 personel ile müdahale ediliyor.
Aydın, Denizli ve Manisa'dan takviye ekipler Datça'ya gönderildi. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.
Bölgedeki kuvvetli rüzgar ekiplerin işini güçleştiriyor.
Bakan Kirişci'den açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada, gece görüşü olan helikopterlerin Datça'da kullanılacağını ve test edileceğini duyurdu.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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