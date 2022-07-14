Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."