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Gündem
TRT Haber 16.06.2026 09:04

Antalya Büyükşehir Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 10 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET şirketine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" gibi suçlamalarla 10 kişi gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 10 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

10 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında, aralarında belediye iştiraki şirket çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda 10 zanlının tamamı yakalanarak emniyete götürüldü.

Suçlamalar arasında "rüşvet" ve "ihaleye fesat" var

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında; "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarının yer aldığı öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi iştiraklerinden biri olan ve sağlık, eğitim, kültür ile inşaat alanlarında faaliyet gösteren ANSET şirketine yönelik yürütülen tahkikatın devam ettiği, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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