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TRT Haber 16.06.2026 06:27

FETÖ firarileri için Türkiye'den yeni hamle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi.

FETÖ firarileri için Türkiye'den yeni hamle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışında firari durumda bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesi süreciyle ilgili önemli verileri paylaştı.

Bakan Gürlek, örgütün sözde üst düzey yöneticilerini kapsayan "beyin takımı"na yönelik iade dosyalarının, elde edilen yeni deliller ışığında revize edildiğini ve ilgili ülkelere yeniden gönderildiğini açıkladı.

119 ülkeye 2 bin 950 iade talebi

FETÖ ve PYD ile mücadele kapsamında uluslararası hukuk kanallarının aktif olarak kullanıldığını vurgulayan Bakan Gürlek, iade süreçlerine ilişkin şu verileri paylaştı;

Bugüne kadar FETÖ ve PYD üyesi 2 bin 765 kişi hakkında hazırlanan toplam 2 bin 950 iade talebi, Adalet Bakanlığı tarafından 119 ülkeye ulaştırılmıştır. Bu talepler, terör örgütü mensuplarının işledikleri suçların delilleriyle birlikte uluslararası hukuka uygun şekilde hazırlanmış dosyalardan oluşmaktadır.

En fazla talep Almanya ve ABD'ye

İade taleplerinin coğrafi dağılımına bakıldığında, dosyaların büyük bir kısmının Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre, en çok iade talebi iletilen ilk üç ülke şöyle sıralandı; Almanya: 777 dosya, ABD: 728 dosya, Belçika: 142 dosya.

Adalet Bakanı Gürlek, tüm iade dosyalarının titizlikle yeniden ele alındığını, özellikle örgütün 'beyin takımı' olarak adlandırılan yönetici kadrosuna yönelik yeni deliller toplandığını belirtti. 

Gürlek, FETÖ'cü hainlerin iadesi için mücadelenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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