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Gündem
AA 16.06.2026 07:25

Beylikdüzü Belediyesinden İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan: 27 gözaltı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

Beylikdüzü Belediyesinden İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan: 27 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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