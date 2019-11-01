Gündem
Anayasa Mahkemesinden CHP'ye ret01 Kasım 2019 Cuma 05:14 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 05:26
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin KHK'a ilişkin iptal başvurusunu reddetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ana muhalefet partisi CHP, 6756 sayılı KHK'yı yasalaştıran kanunun bazı maddeleri için Anayasa Mahkemesine iptal davası açmıştı.
Yüksek Mahkeme başvuruyu görüşerek karara bağladı.
Resmi Mahkemede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında başvurunun oy birliği ile reddedildiği açıklandı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: anayasa mahkemesi CHP chp'nin khk iptali başvurusu