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Gündem
AA 03.06.2026 11:30

AK Parti 4 ilde yeni il başkanlarını belirledi

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliği yapıldığını duyurdu.

AK Parti 4 ilde yeni il başkanlarını belirledi

AK Parti'nin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidildi.

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti, sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır. Durmak yok, yola devam."

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