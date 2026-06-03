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Gündem
AA 03.06.2026 10:27

2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldı

ÖSYM Başkanlığınca 2026-ALES/2 ile 2026-YÖKDİL/ tarihleri güncellendi.

2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldı.

Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının 26 Temmuz'da, 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) 2 Ağustos'ta, 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi.

Akademi Giriş Sınavı Oturumları ertelendi
Akademi Giriş Sınavı Oturumları ertelendi

ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresinden yayımlanan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellendi.

Sınav tarihinin değişmesi nedeniyle, 8-20 Mayıs'ta 2026-MEB-AGS'nin AGS ile ÖABT oturumlarına başvurusunu tamamlayan adaylar, istedikleri takdirde geç başvuru günleri olan 3 ve 4 Haziran'da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

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ÖSYM ALES Sınav Takvimi
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