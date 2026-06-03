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TRT Haber 03.06.2026 09:07

Akademi Giriş Sınavı Oturumları ertelendi

ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 12 Temmuz'daki Akademi Giriş Sınavı Oturumlarının Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Akademi Giriş Sınavı Oturumları ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla ertelendiğini duyurdu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."

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