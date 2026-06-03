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Gündem
AA 03.06.2026 09:46

AYM, "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak.

AYM, "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptalini görüşecek
[Fotograf: AA]

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

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Anayasa Mahkemesi (AYM)
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