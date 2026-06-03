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Gündem
AA 03.06.2026 10:30

Bakan Uraloğlu: Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu: Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Uraloğlu, Modern Hicaz Demir Yolu ile ilgili, "Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık"

Uraloğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

"Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık.

Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz."

5G'yi 30 milyondan fazla kişi kullanıyor

Bakan Uraloğlu, 5G hizmeti ile ilgili de şunları söyledi:

"100 milyona yakın GSM abonemiz var. Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim. Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar."

Uraloğlu, yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağı olduğunu belirterek, "Hedefimiz 2028 yılında bunun 3 bin kilometresini devreye alıp toplamda 17 bin kilometreye çıkarmak" dedi.

Ulaştırma Bakanı, Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
 

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